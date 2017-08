Miguel Cardoso quer um "Rio Ave competitivo" frente ao Benfica

Lusa 25 Ago, 2017, 16:48 | Futebol Nacional

O técnico dos vila-condenses, que hoje fez a antevisão do desafio, evitou falar do Benfica, preferindo centrar o seu discurso naquilo que o seu conjunto poderá fazer frente neste desafio.

"O que me parece importante neste jogo, é o Rio Ave manter uma série de comportamentos que nos tem permitido ser competitivos. Essa é mensagem que vamos passar para este jogo, que queremos ser competitivos", começou por dizer.

Miguel Cardoso admitiu que o duelo com as `águias` será "de elevado grau de dificuldade" e espera que a sua equipa "seja fiel ao que tem sido o seu trabalho e comportamento, de forma a combater as mais valias do adversário".

"Este jogo não determina o que vai ser o futuro do Rio Ave, esse será construído no dia a dia e jogo após jogo, pensando, sempre, que há um crescimento a fazer", acrescentou.

O técnico `fintou` as questões sobre o momento que os `encarnados` atravessam e sobre os pontos que mais teme na equipa adversária, garantindo, apenas, que "o Benfica foi analisado".

"Não controlo a equipa do Benfica e não é essa a minha preocupação. Estou focado no Rio Ave, e mesmo tendo analisado todos os pormenores do adversário e identificado as suas valias, estamos apenas concentrados no que podemos fazer", sublinhou.

Tal como a formação da Luz, também o Rio Ave soma apenas vitórias nas três primeiras jornadas do campeonato, o que significa que o vencedor do duelo de sábado será o líder, provisório, da I Liga, algo que para Miguel Cardoso não é significativo.

"Há muito mais para a frente do que os nove pontos. A questão da tabela classificativa nesta fase não significa muito, é um ponto de passagem, e a única coisa que nos pode dar é um estado de alma. Mas claro que é melhor estar com vitórias do que com derrotas", assumiu.

Os vila-condenses apresentam-se para este desafio com o Benfica, que deverá ter lotação esgotada nas bancadas do estádio dos Arcos, praticamente na máxima força.

Apesar da lista de convocados ser apenas divulgada no sábado, a única baixa confirmada é a do defesa-esquerdo Yuri Ribeiro, que, por estar em Vila do Conde emprestado pelo Benfica, não é elegível para este desafio.

O Rio Ave, quarto classificado com nove pontos, defronta este sábado o Benfica, primeiro também com nove, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de futebol de Lisboa.