Miguel Leal é o sucessor de Jorge Costa no Arouca

Lusa 15 Set, 2017, 16:56 | Futebol Nacional

O técnico foi apresentado aos jogadores do clube arouquense, no Estádio Municipal, antes de rumarem ao campo do ACDR Mosteirô, na freguesia de São Miguel do Mato, onde decorrem os treinos desta semana devido ao jogo da seleção feminina com a Finlândia, no sábado.



De acordo com fonte do Arouca, nas próximas horas, o clube deverá oficializar a contratação do treinador.



Miguel Leal, de 52 anos, deixou na quarta-feira o comando técnico do Boavista, da I Liga. Antes, o técnico tinha orientado Régua, Marco, Penafiel, que subiu à I Liga em 2013/14, e Moreirense.



O Arouca, 16.º classificado da II Liga com seis pontos, visita o Varzim, no domingo, em jogo da sétima jornada.