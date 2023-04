Miguel Quaresma ‘substitui’ Filipe Martins como treinador principal do Casa Pia

Na presente época, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), em consonância com a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), aprovou uma alteração ao Regulamento de Competições, que deu a possibilidade às equipas promovidas à I Liga, caso mantivessem os treinadores, de estes poderem ser indicados como técnicos principais só com a habilitação de grau III.



No entanto, este regime transitório não foi transposto para as diretivas da UEFA, sendo que, com o final da temporada a aproximar-se e a necessidade de concluir o processo de licenciamento no organismo que regula o futebol europeu, é necessário apresentar, na respetiva equipa técnica, um treinador que tenha o nível IV para cumprir o exigido.



“Após cuidadosa avaliação, considerámos incorporar o treinador Miguel José Carrasco Quaresma na atual equipa técnica, não só devido à sua inegável experiência, mas também pela comunhão de ideias com o treinador Filipe Martins, o que indubitavelmente agrega valor e fortalece a equipa de trabalho”, informou o Casa Pia.



Miguel Quaresma, de 69 anos, foi treinador-adjunto de Jorge Jesus durante largos anos da carreira, nomeadamente no Belenenses, Sporting de Braga, Benfica, Sporting e Al Hilal, indo agora para o Casa Pia, de forma a ‘fintar’ a impossibilidade de Filipe Martins.



Contudo, Miguel Quaresma ainda não fará hoje a estreia no banco do Casa Pia, devido a um quadro gripal que o impede de estar no jogo no reduto do Desportivo de Chaves, informou o departamento de comunicação do nono classificado na I Liga de futebol.



“Por oportuno, insta ressaltar que o processo de licenciamento da UEFA consiste em diversos e rigorosos critérios (legais, infraestruturais, desportivos, financeiros, administrativos e de responsabilidade social) aos quais o Casa Pia teve toda a diligência em busca do cumprimento de todos eles, pelo que esta decisão foi indispensável para garantir de forma atempada o cumprir de todos os pressupostos”, esclareceram ainda.



A direção dos ‘gansos’, liderada por Vítor Seabra Franco, agradeceu também a todas as entidades envolvidas “pelo suporte prestado”, garantindo o empenho em “crescer de forma sustentada e segura”, para se estabelecerem “de forma firme na Primeira Liga”.



Este problema regulamentar do Casa Pia afetou igualmente o Rio Ave, que confirmou também na época passada o regresso à elite do futebol português, tendo o treinador Luís Freire sido ‘substituído’ por Vítor Vinha na ficha de jogo no triunfo ao Arouca (1-0).