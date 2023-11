Miguel Reisinho desfalca Boavista por três semanas

Numa nota publicada através do seu sítio oficial na Internet, as "panteras" confirmaram a indisponibilidade do médio, de 24 anos, que se juntou a César, Pedro Malheiro, Vincent Sasso e Júlio Dabó no boletim clínico e não viajou com o plantel para Palma de Maiorca.Tomé Sousa (Portugal sub-18), Chidozie e Bruno Onyemaechi (Nigéria), Gaius Makouta (Congo), Tiago Morais (Portugal sub-21) e Róbert Bozeník (Eslováquia), todos ao serviço das respetivas seleções nacionais, também estão de fora das opções do treinador Petit.Boavista, nono colocado da I Liga portuguesa, e Maiorca, 17.º do campeonato espanhol, do qual faz parte o internacional sub-21 luso Samuel Costa, defrontam-se esta quinta-feira, a partir das 10h00 em Lisboa, no Estádio Iberostar, em Palma de Maiorca.O ensaio insere-se na preparação para a visita ao Arouca, atual lanterna-vermelha da I Liga, em 26 de novembro, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, prova conquistada pelos "axadrezados" em cinco ocasiões (1974/75, 1975/76, 1978/79, 1991/92 e 1996/97).