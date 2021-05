Miguel Ribeiro continua na presidência da SAD do Famalicão

A decisão foi comunicada pelo próprio clube, numa nota publicada no site oficial, na qual deu conta da renovação do Conselho de Administração da SAD para os próximos três anos.



"O desejo de colocar o Futebol Clube de Famalicão no topo do futebol português é a força motriz que pauta a administração presidida por Miguel Ribeiro nos próximos três anos. O crescimento sustentado por parte do Futebol Clube Famalicão - Futebol SAD vai continuar a ser uma realidade. A renovação por parte do Conselho de Administração da SAD é, por isso, natural, com todas as pessoas imbuídas neste espírito de conquista e ambição", pode ler-se.



O Famalicão anunciou ainda que Amit Singh, ‘head of sports' da Quantum Pacific Group, entidade detentora da maioria do capital, vai manter-se como administrador executivo, e Jorge Silva, presidente do clube, permanecerá como administrador não executivo.



O documento refere ainda que "os três anos que encerram o primeiro capítulo suportam a ideia de que o trabalho está a corresponder aos anseios manifestados aquando da constituição da SAD.



“A Quantum Pacific Group está muito agradada com o caminho trilhado pelo Futebol Clube de Famalicão e, como tal, pretende prosseguir a trajetória de crescimento", finaliza.



Os famalicenses terminaram a I Liga de futebol na nona posição, com 40 pontos.