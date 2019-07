Miguel Veloso elogia o antigo companheiro Perin

Mattia Perin chegou quarta-feira a Lisboa para assinar contrato com o Benfica.



O guarda-redes italiano de 26 anos realiza os habituais testes médicos e pode ser anunciado a qualquer momento como reforço das “águias” para as próximas quatro temporadas.



Perin deixa a Juventus, clube ao qual agradece os momentos que lá viveu e mostra-se feliz por esta nova aventura.



Mattia Perin sai da Juventus mas antes de chegar a Turim conta com uma passagem de cinco temporadas pelo Génova, clube no qual jogou ao lado de Miguel Veloso.



O internacional português, em declarações à Antena 1 elogia o Benfica por aquilo que diz ser uma grande contratação.



Aos 33 anos Miguel Veloso vai deixar o Génova para jogar no Hellas Verona, clube que está de regresso à Serie A italiana.