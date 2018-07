Moreira considera Renan uma mais-valia para o Sporting

O guarda-redes do Estoril-Praia está na mira do Sporting e o presidente da SAD leonina, Sousa Cintra, procura fechar contrato com o jogador.



O guarda-redes dos “canarinhos” é cobiçado pelo Vitória de Guimarães, Aves e Olympiakos, mas poderá rumar a Alvalade por empréstimo, pagando o Sporting 250 mil euros e ficando com opção de compra de 1,250 milhões de euros por 80% do passe.





O negócio está suspenso pelo salário do jogador.