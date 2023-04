Moreirense a uma vitória da subida

Os ‘cónegos’ somam 67 pontos na liderança, mais oito do que o segundo classificado, o Estrela da Amadora, que visita na próxima ronda, e 10 em relação ao Farense, terceiro, enquanto o Tondela, a meio da tabela, tem 39, no nono lugar.



Numa primeira parte equilibrada, valeu a pontaria certeira do Tondela para desfazer o ‘nulo’, entre duas equipas que tudo estavam a fazer para chegar à baliza.



Ainda assim, foi a formação da casa quem primeiro criou perigo, por intermédio de Kodisang, aos 16 minutos. O jogador tirou da rematou para a defesa de Niasse.



No entanto, foi o Tondela, através de uma bola parada, que chegou primeiro ao golo. Perto da meia hora, num canto na direita, Cuba inaugurou o marcador, em recarga ao segundo poste, depois de atirar contra a barra.



Ainda antes do intervalo, Cuba voltou a ameaçar, mas Kewin Silva, atento, negou o golo.



O Moreirense entrou muito forte para o segundo tempo e isso mudou, por completo, o rumo do encontro.



Logo de entrada, aos 47 minutos, David Bruno faz um remate cruzado ao poste e, logo depois, na sequência de uma confusão entre Jota e Niasse, a bola sobrou para André Luís, que encostou para a igualdade.



A formação da casa assumiu o controlo e somaram-se os lances de perigo junto da baliza do Tondela.



Ainda assim, aos 83 minutos, Strkalj esteve muito perto de devolver o comando do resultado ao Tondela, com um remate à barra.



Mas, já em tempo de descontos, aos 90+2 minutos, foi o Moreirense a marcar, após muita insistência, com David Bruno a cruzar para o cabeceamento vitorioso de Platiny.







Jogo no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.



Moreirense – Tondela, 2-1



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Cuba, 29 minutos.



1-1, André Luís, 47.



2-1, Platiny, 90+2.



Equipas:



- Moreirense: Kewin Silva, David Bruno, Luís Rocha, Hugo Gomes, Pedro Amador (Frimpong, 86), Alan Guimarães, Gonçalo Franco (Aparício, 46), Ofori, Kodisang (Walterson, 86), Madson Monteiro (Camacho, 46) e André Luís.



(Suplentes: Sérgio Dutra, Rafael Santos, Fábio Pacheco, Walterson, Aparício, Sori Mané, Camacho, Frimpong e Platini).



Treinador: Paulo Alves.



- Tondela: Niasse, Tiago Almeida, Bebeto, Manu Hernando, Jota Gonçalves, Ricardo Alves, Naoufel Khacef, Pedro Augusto (Rúben Fonseca, 88), Telmo Arcanjo (Marcelo Alves, 88), Rafael Barbosa (Daniel dos Anjos, 84) e Cuba (Strkalj, 63).



(Suplentes: Tear, Alcobia, Rúben Fonseca, Daniel dos Anjos, Strkalj, Dário Miranda), Fajardo, Marcelo Alves e Betel Munhungo).



Treinador: Tozé Marreco.



Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gonçalo Franco (01), Manu Hernando (23), André Luís (48) e Ricardo Alves (62).



Assistência: 1.881 espetadores.