Moreirense anuncia Sérgio Dutra como reforço para a baliza

Natural da Praia da Vitória, Ilha Terceira, Açores, o guarda-redes iniciou a formação no Fontinhas, clube local, e passou pelo Lajense antes de se mudar para os sub-15 do Vitória de Guimarães.



O internacional português nos escalões de formação, de 20 anos, assina por duas temporadas com o clube treinado por Paulo Alves.



Sérgio Dutra realizou, na época passada, três jogos na equipa sub-23 do Vitória de Guimarães.