Moreirense bate Desportivo das Aves e isola-se em quinto na I Liga

Lusa Comentários 07 Jan, 2019, 19:00 | Futebol Nacional

Um golo de Loum, aos 76 minutos, deu a quarta vitória seguida no campeonato à equipa de Moreira de Cónegos, que aproveitou a derrota do vizinho Vitória de Guimarães com o Belenenses (1-0) para assumir o quinto lugar, com 28 pontos, mais três do que os vimaranenses e os `azuis`.

O Desportivo das Aves, que acumulou cinco derrotas e um empate nas últimas seis rondas, caiu para a zona de despromoção e ocupa o 17.º e penúltimo lugar, com 11 pontos, mais dois do que o Desportivo das Aves.