Moreirense com tarde quase perfeita aplica goleada ao Gil Vicente

Numa tarde de quase total eficácia dos visitantes, Filipe Soares esteve em destaque ao inaugurar o marcador, aos cinco minutos e a 'bisar' aos 68, tendo Gabrielzinho (21), Fábio Abreu (52) e Pedro Nuno (77) dado volume ao triunfo, com o Gil Vicente apenas a responder aos 80, com o tento de 'honra' apontado por Samuel Lino.



Com este resultado, o Moreirense, que não vencia há quatro jogos, desde que o técnico Ricardo Soares assumiu o comando da equipa, e nesta edição da Liga ainda não tinha conquistado três pontos como visitante, ganha fôlego na luta pela manutenção, passando a somar 21 pontos, e subindo, à condição, para o 12.º posto.



Já o conjunto de Barcelos, que desde o início do campeonato ainda não tinha perdido no seu reduto, somou a segunda derrota consecutiva, e desce para o 11.º posto, com os mesmos 22 pontos.



O Moreirense começou, desde cedo, a desenhar uma tarde a roçar a perfeição, com Filipe Soares, na primeira oportunidade do encontro a aproveitar uma confusão para área contrária para rematar e inaugurar o marcador, logo aos cinco minutos.



O tento madrugador desestabilizou o Gil Vicente, que, ao querer corrigir o revés, se mostrou muito precipitado e permeável, permitindo que, aos 21 minutos, Gabrielzinho, reforço em estreia pelos 'cónegos', respondesse da melhor forma a um cruzamento de Bilel, fazendo o 2-0.



Só com a desvantagem mais pronunciada, os barcelenses desenharam a sua melhor iniciativa do primeiro tempo, já perto da meia hora, numa desmarcação de Lourency, que terminou com um remate por cima, mantendo o resultado ao intervalo.



Esperava-se que no regresso do descanso, o Gil Vicente surgisse com outro fulgor, mas acabou por ser o Moreirense a repetir a entrada forte e, já depois de Bilel ter ameaçado novo golo, acabou por ser Fábio Abreu, aos 52, a dilatar a vantagem, numa boa desmarcação.



Lourency e Soares, com remates de longe, mas sem a melhor direção, ainda tentaram minimizar os 'estragos' para os gilistas, mas acabou por ser Filipe Abreu a 'espalhar novamente o terror' na área local, assinando o 'bis', aos 68, numa recarga a um remate inicial de Luís Machado, que o guarda-redes Denis ainda susteve.



Com quatro de golos de desvantagem, o desnorte dos comandados de Vítor Oliveira ficou ainda mais evidente, e disso se aproveitou Pedro Nuno, que, vindo do banco, deu contornos de goleada, com o mais bonito golo da tarde, num 'chapéu' ao guardião dos barcelenses, aos 77, para o 5-0.



O melhor que o Gil Vicente conseguiu fazer foi chegar ao golo de 'honra', já aos 80 minutos, pelo recém entrado Samuel Lino, mas insuficiente para beliscar o triunfo do Moreirense.