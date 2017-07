Moreirense começa a ganhar na defesa do título da Taça da Liga

Lusa 30 Jul, 2017, 20:00 / atualizado em 31 Jul, 2017, 07:22 | Futebol Nacional

O avançado brasileiro converteu uma grande penalidade aos 43 minutos, depois de um arranque de jogo lento, que espelhava o facto de este ser o primeiro encontro oficial da temporada 2017/18 para as duas equipas.



Com um ‘onze’ inicial em que apenas quatro jogadores, dois dos quais regressados de empréstimo, transitam da época passada, o Moreirense começou a defesa do título de detentor da Taça da Liga num jogo contra o vizinho, e recém-promovido ao principal escalão do futebol português, o Desportivo das Aves, que por sua vez iniciou a partida com nove reforços.



O Moreirense foi quem primeiro acelerou o ritmo do encontro, com Rafael Costa a pontapear forte aos 16 minutos, para defesa difícil. Aos 18 minutos, Boateng também tentou, mas Falcão intercetou a bola. No minuto seguinte, Mohamed cabeceou mas Adriano Fachini estava bem posicionado.



O Aves só começou a mostrar-se após a primeira meia hora: Braga rematou para fora (31 minutos) e Falcão cabeceou ao lado (32).



Rafael Costa, que também se destacou nos lances de bola parada, atirou por cima na marcação de um livre (33). A resposta surgiu por Alexandre Guedes, que cabeceou por cima, após cruzamento de Salvador Agra (36 minutos).



O Moreirense procurava o golo com mais intensidade, mas o jogo estava equilibrado, podendo pender para qualquer lado notando-se que a equipa de Ricardo Soares estava decidida a disputar qualquer lance ao milímetro.



Boateng, aos 38 minutos, fez o impossível duas vezes: primeiro cabeceou à figura e depois não soube aproveitar a ‘prenda’ do guardião brasileiro do Desportivo das Aves, que deixou cair a bola, mas o avançado ganês dos minhotos voltou a atirar contra o corpo de Adriano Fachini.



O golo acabaria por surgir aos 43 minutos, na conversão de uma grande penalidade, que castigou falta de Guedes sobre Mohamed.



Na segunda parte, assistiu-se a uma partida muito jogada do lado avence, com o conjunto orientado por Manuel Machado a apostar tudo na defesa. Dois lances de perigo assinados por Rafael Costa, um livre para defesa do guardião visitante, aos 65 minutos, e um remate ao lado aos 65, foram as exceções.



De resto, o Desportivo das Aves nunca se rendeu e procurou o golo, mas nem sempre de forma esclarecida, apostando em bolas longas atiradas para a área sem grande critério. Alexandre Guedes com um cabeceamento aos 58, que Jhonatan segurou e Diego Galo, com um remate para fora, aos 90, ‘desenharam’ as melhores oportunidades.