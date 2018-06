Moreirense começa época com três reforços num lote provisório de 21 jogadores

Lusa Comentários 25 Jun, 2018, 14:23 | Futebol Nacional

Depois de terem garantido a manutenção na I Liga, no 15.º lugar, os 'cónegos' já garantiram para a nova época, a quinta consecutiva na I Liga, um novo treinador, Ivo Vieira, ex-Estoril-Praia, rendeu Petit.



Além de novo treinador, a equipa de Moreira de Cónegos já formalizou as contratações do guarda-redes Pedro Trigueira, ao Vitória de Setúbal, do defesa João Aurélio, ao Vitória de Guimarães, e do médio Fábio Pacheco, ao Marítimo.



Os três futebolistas integram o grupo que hoje realizou os exames médicos de início de época e que conta ainda com três jogadores cedidos na época passada a equipas da II Liga, Ernest (Arouca), Ença Fati (UD Oliveirense) e Ricardo Almeida (Sporting B), e outros dois a formações do Campeonato de Portugal, Elsinho (Freamunde) e Caleb (AD Oliveirense).



A formação vimaranense perdeu, no entanto, 12 jogadores do último plantel, alguns deles regularmente utilizados, como o lateral direito Sagna (27 jogos), o médio Tozé (26 jogos), que regressa ao Vitória de Guimarães, o avançado Peña (25 jogos), que regressa ao Las Palmas, clube da II Liga espanhola que o cedeu aos 'cónegos'.



O guarda-redes Victor Braga, que rumou ao Sporting de Espinho, do Campeonato de Portugal, os defesas Koffi Kouao, Hichem, João Sousa e André Micael (Al-Faisaly, da Arábia Saudita), os médios Boubacar Fofana, Bruno Ramires, que estava cedido pelo Cruzeiro, do Brasil, e Rafael Costa e o avançado Edno são as outras saídas.



O Moreirense tem 12 jogadores que transitam da época passada, entre os quais titulares habituais como o guarda-redes Jhonatan (34 jogos em 2017/18), os defesas Mohamed Abarhoun, Iago Santos e Rúben Lima, o médio Neto e os avançados Bilel, Arsénio e Zizo, o único ausente no primeiro dia de trabalhos, já que teve direito a mais uma semana de férias, por estar a recuperar de uma lesão.



O grupo às ordens de Ivo Vieira inclui ainda o guarda-redes Nuno Macedo, que, na época passada, defendeu a baliza da equipa júnior dos 'cónegos'.



O clube minhoto começa a treinar na quinta-feira, após três dias de exames médicos, e inicia o estágio de preparação do campeonato a 09 de julho, em Ofir, no concelho de Esposende.







Plantel provisório do Moreirense para 2018/19:



- Guarda-redes: Jhonatan, Pedro Trigueira (ex-Vitória de Setúbal) e Nuno Macedo (ex-júnior).



- Defesas: João Aurélio (ex-Vitória de Guimarães), Iago Santos, Mohamed Abarhoun, Rúben Lima e Bruno Silva.



- Médios: Alfa Semedo, Fábio Pacheco (ex-Marítimo), Neto, Alan Schons e Elsinho (regresso após empréstimo ao Freamunde).



- Avançados: Ernest (regresso após empréstimo ao Arouca), Caleb (regresso após empréstimo à AD Oliveirense), Bilel, Zizo, Ença Fati (regresso após empréstimo à UD Oliveirense), Arsénio, Dramé e Ricardo Almeida (regresso após empréstimo ao Sporting B).



- Treinador: Ivo Vieira.







Saíram: Victor Braga (Sporting de Espinho), Sagna, Koffi Kouao (Vizela), Hichem, André Micael (Al-Faisaly, Ars), João Sousa (Fafe), Boubacar Fofana, Bruno Ramires (Cruzeiro, Bra), Rafael Costa, Tozé (Vitória de Guimarães), Peña (Las Palmas, Esp) e Edno.