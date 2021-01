Moreirense devolve emprestado David Tavares ao Benfica

“O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que o atleta David Tavares irá regressar ao SL Benfica, após meia época de empréstimo ao nosso clube, agradecendo o contributo prestado e desejando-lhe os maiores sucessos desportivos e pessoais no seu futuro”, lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos minhotos na Internet.



O médio internacional sub-19 português abandona a vila de Moreira de Cónegos com 14 aparições pelos minhotos, incluindo três na Taça de Portugal, tendo apenas sido titular no empate caseiro frente ao Gil Vicente (1-1), da nona jornada do campeonato.



David Tavares, de 21 anos, integrou os juniores do Benfica em 2016/17, após passagens pelas camadas jovens de Atlético Tojal, Loures e Sporting, e somou 36 minutos e dois duelos pela equipa principal das ‘águias’ em 2019/20, sob orientação de Bruno Lage.



O Moreirense, sétimo colocado, com 18 pontos, recebe o Sporting de Braga, quinto, com 27 e um jogo em atraso, na segunda-feira, às 19:45, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em encontro da 16.ª jornada da I Liga.