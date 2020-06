Moreirense garante continuidade do guarda-redes Pasinato até 2023

"O Moreirense Futebol Clube - Futebol SAD informa que exerceu a cláusula de opção de compra do atleta Mateus Pasinato, guarda-redes italo-brasileiro, tendo rubricado um contrato válido para as próximas três temporadas", lê-se na nota publicada na página oficial dos 'cónegos' na rede social Facebook.



Emprestado, no início da presente época, pelo XV de Piracicaba, clube do estado brasileiro de São Paulo, Pasinato foi totalista nas 28 jornadas até agora disputadas no campeonato português, sendo o guardião com mais defesas na prova, 108.



O jogador do Moreirense, atual nono classificado da I Liga, com 35 pontos, representou ainda, no Brasil, o São Bento, o Vila Nova, o Rio Branco, o Olímpia, o Rio Preto e o Desportivo Brasil.