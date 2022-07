Moreirense goleia Torreense por 5-1 no primeiro jogo de preparação para 2022/23

Fonte dos vimaranenses disse à agência Lusa que os anfitriões marcaram por intermédio de Gonçalo Franco e dos brasileiros André Luís, Derik Lacerda (duas vezes) e Yan, ao passo que o angolano Mateus, de penálti, anotou o tento do conjunto de Torres Vedras.



O Moreirense, que desceu à II Liga oito anos depois, prepara-se para cumprir o habitual estágio em Ofir, no concelho de Esposende, entre segunda-feira e 16 de julho, tendo a estreia oficial na prova prevista para 07 de agosto, com uma receção ao Vilafranquense.



Quanto ao Torreense, campeão da edição inaugural da Liga 3, assinalará o regresso ao escalão secundário 24 anos depois com a visita ao Farense no mesmo fim de semana.