Moreirense quer prolongar série invicta na I Liga com triunfo sobre Portimonense

Derrotada pela última vez para o campeonato em 17 de setembro, frente ao líder Sporting (3-0), em duelo da quinta jornada, a formação da vila de Moreira de Cónegos somou “dois pontos positivos” nas duas rondas anteriores, perante Benfica (0-0) e Gil Vicente (1-1), e está pronta para voltar a vencer, na receção de domingo aos algarvios, frisou o técnico.



“Vimos de dois jogos com dois pontos positivos, tendo em conta os jogos em questão. Queremos dar sequência a esses pontos, mas voltando às vitórias na nossa casa, para dar continuidade ao nosso trabalho. Queremos continuar consistentes e competentes, para não deixar quebrar esta fase positiva a nível coletivo”, disse, na antevisão ao duelo marcado para as 15:30, em Moreira de Cónegos.



Apesar da eventual contenção do Portimonense na abordagem ao jogo, até porque as equipas tendem a “respeitar cada vez mais” os ‘cónegos’, sextos classificados da I Liga, Rui Borges considerou que a equipa treinada por Paulo Sérgio, 11.ª da tabela, vai “tentar dividir o jogo dentro das suas qualidades”, entre elas a capacidade física nas disputas de bola e o potencial para criar perigo nas bolas paradas.



“O Portimonense não começou assim tão bem o campeonato, mas foi melhorando, com um treinador conhecedor do nosso campeonato. A equipa conhece-se bem e é forte nos duelos, fisicamente muito competente. Tem jogadores tecnicamente evoluídos do meio-campo para a frente, com boa tomada de decisão, que podem criar um desequilíbrio num rasgo”, descreveu.



Atento à hipótese de o Moreirense ser forçado a ter mais bola, o ‘timoneiro’ realçou que “a posse não assusta” os seus pupilos, até porque “ter bola e valorizar o jogo” está “no ADN” de uma equipa que compreende as várias fases de uma partida de futebol.



“O Moreirense tem dado a imagem de equipa capaz em todos os momentos do jogo. A equipa sabe quando tem de estar em momento defensivo, quando tem de fazer ataques rápidos, e quando se tem de organizar para atacar com mais paciência”, disse.



Obrigado a alterar o meio-campo face à indisponibilidade de Gonçalo Franco, castigado por ter visto o quinto cartão amarelo na prova em Barcelos, Rui Borges realçou que o seu grupo “dá respostas fantásticas, jogue quem jogar”, tendo mencionado Rúben Ismael, autor de “um grande jogo” frente ao Benfica, Wallisson, jogador com “imenso potencial”, e Pedro Aparício como possíveis substitutos.



Quanto à renovação de Marcelo até 2025, hoje oficializada pelo emblema vimaranense, o treinador vincou que o defesa central, totalista no campeonato a par do guarda-redes Kewin Silva, é “um líder e um profissional a mil por cento”.



“É um grande exemplo, dentro e fora do campo. Os defesas centrais – o Marcelo, o Maracás, o [Carlos] Ponck - têm dado estabilidade ao crescimento do resto da equipa, mesmo a nível do caráter do balneário. É um jogador importante”, referiu.



O Moreirense, sexto classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 22 pontos, recebe o Portimonense, 11.º, com 15, em jogo marcado para as 15:30 de domingo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, Guimarães, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.