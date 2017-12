Moreirense quer "sair o mais rápido possível" dos lugares aflitivos

Lusa 01 Dez, 2017, 14:51 | Futebol Nacional

"A posição em que nos encontramos na tabela não é uma posição que queremos e não é a posição em que vamos ficar. Isso, de certeza que não vai acontecer. Nós, clube, jogadores, estrutura, não vamos permitir. Temos de sair o mais rapidamente daqui", disse Sérgio Vieira, em conferência de imprensa de antevisão à partida.



O Moreirense é 17.º e penúltimo classificado, com sete pontos, partilhando a zona de descida com o Estoril-Praia, que tem a mesma pontuação, mas é último. Já o Marítimo é quinto, com 23.



Sérgio Vieira garantiu que, "independentemente dos planos do adversário", a equipa minhota está focada em ganhar o jogo: "Ganhar já amanhã (sábado) de forma muito convicta, de forma muito organizada. Queremos três pontos e à medida que os jogos vão passando temos de conseguir sair deste lugar que nos incomoda".



O treinador dos vimaranenses espera um Marítimo "experiente, pragmático e frio" que "não corre grandes riscos" e "aproveita muito bem as oportunidades que tem".



"Temos de estar preparados para a maneira de jogar do Marítimo e explorar alguns detalhes que achamos que podem ser menos positivos", referiu.



Questionado sobre o mercado de Inverno, Sérgio Vieira escusou-se a revelar quais as posições que estão a ser analisadas, frisando que o assunto faz parte da gestão interna e que conta muito com o grupo atual.



"Naturalmente, vamos fazendo alguma avaliação e projeção sobre o que é necessário, mas isso é algo interno. Diz respeito à equipa técnica, à direção e à gestão interna. Temos de dar confiança a este conjunto de jogadores. Não vamos agora dizer que queremos este ou aquele naquela posição. Não faz sentido. Temos uma sequência de jogos difíceis e temos de ter jogadores motivados", frisou.



Moreirense e Marítimo jogam sábado às 16:00, em Moreira de Cónegos.