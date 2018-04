Moreirense quer vencer Boavista e escapar da zona de perigo na I Liga

Lusa Comentários 08 Abr, 2018, 17:05 | Futebol Nacional

"Queremos fugir rapidamente da zona de despromoção, o Boavista luta pelo quinto lugar, pelo que antevejo um jogo difícil, mas bem disputado, com duas equipas a lutar pelos três pontos", disse Petit em conferência de imprensa de antevisão à partida.



O Moreirense, é 16.º classificado, com 25 pontos, apenas um acima da linha de descida, enquanto o Boavista é sétimo, com 37 pontos.



Depois de uma última jornada em que o Moreirense esteve a ganhar em Portimão por 3-0 e acabou por perder 4-3, Petit admitiu que teve uma "semana longa", mas garantiu que o conjunto esteve "focado".



"Foi uma semana longa. Nunca é fácil ultrapassar um jogo em que estivemos a vencer por 3-0 e perdemos por 3-4, condicionados por três expulsões e duas lesões, mas conseguimos preparar este jogo focados apenas no Boavista", disse o técnico.



Petit sintetizou a preparação com a promessa de que a equipa sabe e treinou "aquilo que é preciso fazer para dar boa resposta" no jogo.



Moreirense e Boavista defrontam-se na segunda-feira às 20:00 no estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, no jogo que encerra a 29.ª jornada da I Liga.