Moreirense recupera de desvantagem de três golos e empata em Famalicão

Os famalicenses chegaram ao intervalo a vencer 2-0, depois dos golos de Fábio Martins (18 minutos) e de Racic (32), e ampliaram a diferença para três aos 64, por intermédio de Toni Martínez. A reação dos vimaranenses foi imediata e, aos 66, Luís Machado marcou o primeiro da sua equipa, que chegaria ao empate com os tentos de Pedro Nuno (79) e de Steven Vitória (85), de grande penalidade.



Com o empate, o Famalicão conserva o terceiro lugar, agora com 24 pontos, e pode ver o FC Porto, segundo com 25, destacar-se mais no domingo, quando jogar em casa do Boavista, enquanto o Moreirense sobe a 13.º com 11 pontos.