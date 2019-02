Moreirense recusa "abdicar de lutar" pela vitória frente ao FC Porto

Lusa Comentários 07 Fev, 2019, 15:37 | Futebol Nacional

"Vamos jogar como acreditamos. Jogar bem, correr atrás de um resultado positivo. O nosso objetivo não varia [face ao adversário], no empenho dos jogadores, nem na vontade de ganhar o jogo. Mas sabemos que é uma tarefa muito difícil, o FC Porto é a melhor equipa, está em primeiro e vai-nos oferecer muitas dificuldades no jogo", disse Ivo Vieira.

O Moreirense, que ocupa um surpreendente quinto lugar, com 34 pontos, uma pontuação histórica para o clube, recebe o FC Porto, líder isolado do campeonato, com 50, depois dos `azuis e brancos` terem empatado 0-0 com o Vitória de Guimarães na ronda anterior.

Ivo Vieira disse que "não adivinha o que se passa do outro lado", admitindo que possa haver "algum respeito" pelo trajeto dos minhotos, mas garantiu estar concentrado "na ideia de jogo" e em "jogar para a vitória".

"É verdade que estamos numa posição muito boa e queremos desempenhar um bom campeonato. Os nossos adversários podem estar alertados para o que temos feito e podem achar que era expectável que estivéssemos uns lugares mais abaixo", admitiu o treinador.

Esta época, FC Porto e Moreirese defrontaram-se duas vezes, na primeira volta do campeonato, com derrota dos `cónegos`, no Estádio do Dragão, por 3-0, e outra para a Taça de Portugal, que também acabou com a vitória dos portistas, mas por 4-3.

"Não se trata de [a equipa] estar mais refinada ou não. Vamos interpretar o jogo da mesma forma como interpretamos os outros, a diferença é que temos de procurar que o resultado se inverta e o número de golos também. Foram os dois [jogos] fora de portas. Temos de utilizar as nossas armas em casa", disse o técnico.

Ivo Vieira desvalorizou ausência por lesão do avançado Marega na equipa treinada por Sérgio Conceição, descrevendo o FC Porto como uma equipa "fortíssima", que tem "muitas alternativas".

"Vamos jogar para discutir o jogo, tendo dificuldades, mas sem nunca abdicar de lutar pelos três pontos. Em relação ao FC Porto, acho que tem atletas suficientes para colmatar qualquer baixa, ausência ou saída. Se no FC Porto ainda se queixam, imaginem em Moreira" de Cónegos, assinalou.

Ivo Vieira garantiu ainda que o Moreirense não vai alterar a sua forma de jogar e que só alterará "a espaços do jogo" o comportamento habitual se o adversário obrigar a isso: "Pode acontecer a espaços no jogo, mas por iniciativa nossa nunca vai acontecer", disse o técnico.

O Moreirense, quinto classificado da I Liga, com 34 pontos, recebe o FC Porto, líder, com 50, na sexta-feira, em jogo com início às 20:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, da 21.ª jornada da prova.