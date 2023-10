Moreirense tenta surpreender o Boavista na abertura da jornada

O Moreirense chega a este jogo depois de duas vitórias nas últimas partidas do campeonato, frente ao Farense (1-0) e Rio Ave (4-0), somando 10 pontos na tabela, que lhe valem a oitava posição no campeonato.Já o Boavista, depois de um bom início de campeonato, não vence há dois jogos, com uma derrota frente ao Sporting de Braga (4-1) e um empate com o Famalicão (2-2), e é quarto classificado com 14 pontos, em zona de acesso às competições europeias.





Os "cónegos" têm três lesionados: Dinis Pinto, Alhassane Sylla e Rafael Santos. Também os "axadrezados" contam com quatro ausências: César, Augusto Dabó e Pedro Malheiro, todos lesionados e Tiago Morais castigado.





A boa notícia nos boavisteiros prende-se com o regresso do influente Seba Pérez, ao posto de comando no meio-campo.