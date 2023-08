Moreirense vence `ensaio` frente ao Nacional com golos do reforço Rodrigo Macedo

O Moreirense, da I Liga portuguesa de futebol, recebeu e venceu hoje o Nacional, da II Liga, por 2-0, com golos do avançado Rodrigo Macedo, o mais recente reforço, num jogo de pré-temporada disputado em Moreira de Cónegos.

Oficializado na terça-feira, o ponta de lança de 20 anos, emprestado pelo Sporting de Braga, marcou um golo na primeira metade do encontro disputado à porta fechada, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, e o outro na segunda.



A formação minhota cumpriu o último jogo de pré-época antes do início da I Liga, com a receção ao vice-campeão nacional FC Porto, marcada para 14 de agosto, uma segunda-feira, às 18:45.



Já os madeirenses reentram em ação dentro de uma semana, em 12 de agosto, com o dérbi insular frente ao Marítimo, na ronda inaugural da II Liga.