Moreirense vence Felgueiras por 5-2 e continua na Taça de Portugal

Lusa 19 Nov, 2017, 17:22 | Futebol Nacional

Ao intervalo, o clube vimaranense, 'aflito' na I Liga, frente a um conjunto do Campeonato de Portugal, já vencia por 3-0. Na segunda, parte o Felgueiras, apesar de muito inoperante, ainda conseguiu marcar e a reduzir, mas sempre ao ritmo que os locais aumentavam a vantagem.



A entrada personalizada do Felgueiras fazia adivinhar um encontro mais equilibrado do que aquilo que na verdade veio a ocorrer.



Aos seis minutos, Arsénio quase fez um autogolo após canto de Ricardo Fernandes e o Moreirense, que demorou a organizar-se no terreno, respondeu com um remate de Tozé por cima da baliza dos visitantes, aos 10.



Definitivamente desperto, o emblema agora orientado por Sérgio Vieira, fez os três golos com determinação e rapidez. Os dois primeiros tiveram assistência de Rúben Lima, tendo o 1-0 sido concretizado numa infelicidade de Goba (na própria baliza, aos 22 minutos) e o segundo finalizado por Arsénio (42).



Ângelo Neto fez o terceiro aos 45, num lance simples que colocou a nu as fragilidades da equipa orientada por Horácio Gonçalves que não perdia há dois meses.



Na segunda parte, o jogo entrou num registo lento, com o Moreirense apostado em gerir a vantagem, enquanto o Felgueiras ia tentando impor-se, mas sempre com dificuldade.



Patrick atirou ao lado, aos 69, e, dez minutos depois, aos 79, Cláudio, com um remate cruzado e rasteiro, fez o primeiro golo dos visitantes.



Mas, quatro minutos depois, aos 83, Frederic Maciel, que tinha entrado há pouco tempo, fez o melhor golo da tarde, ao rematar forte de fora da área, fazendo a bola sobrevoar o guarda-redes Paiva.



O jogo acabou por ganhar ritmo na reta final com mais dois golos, o primeiro para o Felgueiras, aos 88, por Ricardo Fernandes, graças a uma grande penalidade por falta de Abarhoun sobre Cláudio e, nos descontos, Frederic Maciel ainda 'bisou'.







Jogo disputado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.







Moreirense - Felgueiras, 5-2.







Ao intervalo: 3-0.







Marcadores:



1-0, Goba, 22 minutos (na própria baliza).



2-0, Arsénio, 42.



3-0, Ângelo Neto, 45.



3-1, Cláudio, 79.



4-1, Frederic Maciel, 83.



4-2, Ricardo Fernandes, 88 (grande penalidade).



5-2, Frederic Maciel, 90+2.







Equipas:



- Moreirense: Jhonatan, Sagna (Koffi, 80), Abarhoun, Iago Santos, Rúben Lima, Ângelo Neto, Bruno Ramires (Alfa Semedo, 58), Zizo, Arsénio (Frederic Maciel, 80), Tozé e Ronaldo Peña.



(Suplentes: Felipe, Frederic Maciel, Alan Schons, Bilel, Koffi, Hichem e Alfa Semedo).



Treinador: Sérgio Vieira.



- Felgueiras: Paiva, Xavi (Alex, 75), Nani, Vítor Pinto, André, Goba (Cláudio, 58), Cuca, Huguinho, Desmarets (Patrick, 46), Ricardo Fernandes e Alex Porto.



(Suplentes: Zhelizko, Ginho, Alex, Sardinha, Patrick, Diogo Torres e Cláudio).



Treinador: Horácio Gonçalves.







Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Ramires (24), Ângelo Neto (30) e Xavi (38).



Assistência: 921 espetadores.