Moreirense vence Nacional e sobe provisoriamente ao quinto lugar

Lusa Comentários 28 Jan, 2019, 21:00 / atualizado em 28 Jan, 2019, 21:18 | Futebol Nacional

Dois golos de Chiquinho, aos 15 e 56 minutos, permitiram à formação de Moreira de Cónegos conquistar os três pontos, já não valendo de nada ao Nacional o tento de Hamzaoui, anotado aos 87.

Com esta vitória, o Moreirense subiu provisoriamente ao quinto posto, agora com 31 pontos, mais dois do que o Belenenses, sexto e ainda com o seu jogo por disputar, enquanto os insulares estão no 14.º lugar, com 19.