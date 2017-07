Moreirense vence Penafiel em encontro particular

Lusa 16 Jul, 2017, 11:06 | Futebol Nacional

Numa fase mais adiantada da pré-temporada, o cansaço e o muito calor, e mais tarde a sucessão de substituições, condicionaram o rendimento dos jogadores de Penafiel e Moreirense, duas equipas, ainda assim, com a baliza nos olhos e que protagonizaram várias situações de golo ao longo do encontro.



Mesmo com mais alterações no 'onze', alinhando de início com seis reforços e um regressado após empréstimo (Ernest), o Moreirense dispôs das melhores situações na primeira parte, mas apenas chegaria ao golo no arranque do segundo tempo, através de Boateng, a corresponder bem de cabeça a um centro largo do reforço venezuelano Ronaldo Peña.



Neste período, as duas equipas voltaram a criar inúmeras situações de golo, mas, na maioria das vezes, faltou pontaria aos jogadores, pelo que o resultado não voltou a sofrer mais alterações.



O Penafiel, quinto classificado da II Liga em 2016/17, jogou de início com Ivo Gonçalves na baliza, uma defesa formada por Kalindi e Daniel Martins nos corredores laterais e João Paulo e Diouf ao centro, um meio campo a quatro composto por Rafa Sousa e Romeu Ribeiro no meio e Hélio e Danilo nas alas, em apoio aos avançados Fábio Fortes e Fábio Abreu.



O Moreirense, 15.º na última edição da I Liga, jogou com Jonathan na baliza, uma defesa formada pelos laterais Sagna e Rúben Lima e os centrais André Micael e João Sousa, atrás de Alfa Semedo, Rafa e Alan Schons no meio campo, em apoio aos avançados Ernest, Boateng e Arsénio.



No final deste particular, o quarto do Penafiel (duas vitórias e duas derrotas) e o terceiro do Moreirense (ainda não perdeu) na pré-temporada, procedeu-se à apresentação individual dos jogadores e dos equipamentos oficiais dos 'rubro-negros' para a nova temporada, num final de festa pontuado por uma sessão pirotécnica.