Moreirense vence Portimonense e sobe a sexto na I Liga

Lusa Comentários 09 Nov, 2018, 21:12 | Futebol Nacional

A equipa de Moreira de Cónegos, que pela primeira vez obteve o registo de três triunfos seguidos no principal escalão do futebol português, chegou ao intervalo a vencer por 1-0, com um golo de Nené, aos 34 minutos, ampliando a vantagem aos 56, por Pedro Nuno.

Com esta vitória, o Moreirense sobe provisoriamente ao sexto posto com 16 pontos, enquanto a formação de Portimão conserva o 11.º lugar com 11.