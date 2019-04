Moreirense vence Sporting de Braga e recupera quinto posto

Lusa Comentários 06 Abr, 2019, 22:28 / atualizado em 06 Abr, 2019, 22:28 | Futebol Nacional

O jogador do Moreirense Ivanildo Fernandes festeja após marcar um golo contra o Sporting de Braga | Octávio Passos - Lusa

O golo de Ivanildo surgiu aos 47 minutos, dando assim os três pontos à equipa de Moreira de Cónegos, que, assim, voltou a isolar-se no quinto posto, agora com 48 pontos, mais três do que o Vitória de Guimarães, sexto.

O Sporting de Braga, quarto classificado, pode ver o Sporting, terceiro com os mesmos pontos dos `arsenalistas`, destacar-se, caso pontue no domingo na receção ao Rio Ave.