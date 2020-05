Moreirense volta a treinar no relvado a partir de segunda-feira

"O Moreirense Futebol Clube informa que, em virtude das declarações do primeiro-ministro, António Costa, acerca do retorno da I Liga de futebol, o plantel principal irá regressar ao trabalho de forma individualizada, na próxima segunda-feira", lê-se numa nota publicada na rede social Facebook pelo emblema de Moreira de Cónegos.



O primeiro-ministro confirmou hoje que os jogos do primeiro campeonato nacional de futebol vão poder realizar-se a partir de 30 e 31 de maio, à porta fechada e segundo aprovação da Direção-Geral da Saúde (DGS), no âmbito das medidas de desconfinamento aprovadas hoje, em conselho de ministros.



O Moreirense esclareceu ainda que o regresso aos treinos no relvado vai decorrer "dentro das normas sanitárias estabelecidas pela DGS", com a "monitorização do departamento médico do clube" e o "objetivo de diminuir ao máximo os fatores de propagação da covid-19 para todo o plantel e o respetivo ‘staff'".



A equipa de Moreira de Cónegos, vila do concelho de Guimarães, ocupa a oitava posição, com 30 pontos, quando há 10 jornadas por disputar numa competição liderada pelo FC Porto, com 60.



As medidas de desconfinamento, hoje aprovadas no âmbito da transição do estado de emergência, que cessa no sábado, para o estado de calamidade, permitem ainda a realização da final da Taça de Portugal de futebol e a prática de desportos individuais ao ar livre, mas não a retoma da II Liga de futebol.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 230 mil mortos e infetou mais de 3,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Cerca de 908 mil doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 989 pessoas das 25.045 confirmadas como infetadas, e há 1.519 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.