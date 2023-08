Moreno promete Vitória de Guimarães motivado na Amadora após desaire europeu

Afastada da terceira prova na hierarquia da UEFA na segunda pré-eliminatória, após vencer os eslovenos do Celje fora (4-3), e perder na segunda em casa (0-1), antes de ser eliminada no desempate por penáltis (2-4), a equipa vimaranense preparou o duelo com os ‘tricolores’ em cima de “uma desilusão grande”, embora motivada a reagir, admitiu o técnico.



“O Vitória vai-se apresentar na Amadora muito motivado, porque estamos a falar de uma primeira jornada do campeonato. Mesmo que não fosse uma primeira jornada, quem representa este clube tem sempre de ter motivação e adrenalina ao máximo. (...) Os bons grupos são aqueles que reagem. Aprendemos com os erros cometidos nesse jogo, técnicos, táticos e de abordagem”, salientou, na antevisão ao jogo marcado para as 18:00 de domingo.



O ‘timoneiro’ dos minhotos reconheceu que os dias que se seguiram à eliminação com o Celje têm sido “muito difíceis”, principalmente os quatro que se seguiram ao encontro da segunda mão, disputado em 03 de agosto, antes de o plantel se preparar a nível “mental e tático” para a “exigência de qualquer jogo do campeonato”.



Convencido de que os vitorianos estão “mais bem preparados do que há um ano” para a competição e de que a “qualidade existe” no plantel, Moreno realçou que “o futebol profissional do Vitória vive de resultados” e considerou importante um triunfo no Estádio José Gomes, até para impedir que a desconfiança cresça no seio do grupo.



Moreno defendeu, contudo, que a pressão para os resultados deve apenas pairar sobre o treinador e pediu aos seus jogadores para encararem de “cabeça limpa” o encontro com um adversário que regressa à I Liga portuguesa após um intervalo de 14 anos sem competir na elite do futebol luso.



“Do outro lado, quase todo o grupo transita da época passada, com o mesmo treinador [Sérgio Vieira] e um conhecimento grande dos processos. O Estrela da Amadora tem um estádio muito próprio, e haverá bom ambiente. Se não nos apresentarmos com índices de concentração no máximo, vamos ter dificuldades”, alertou.



Confiante de que os vimaranenses podem render num sistema tático 3x5x2 com bola e 5x3x2 sem bola, até porque se assume “um homem de convicções”, que não é de “desistir facilmente” dos seus princípios de jogo, Moreno perspetivou ainda um campeonato “muito parecido” ao das últimas épocas, com “equipas com qualidade e organizadas” e “jogos decididos no detalhe”, com poucos resultados desnivelados.



O treinador disse ainda encarar “de forma natural” a saída do defesa central André Amaro para o Al-Rayyan, do Qatar, confirmou que o defesa Tomás Ribeiro e o médio Nuno Santos estão aptos para a primeira jornada, podendo-se estrear pelo clube em jogos oficiais, e que o defesa Borevkovic, integrado no plantel na sexta-feira, é mais uma solução, apesar de não estar ainda fisicamente apto para competir.



O Vitória de Guimarães defronta o Estrela da Amadora em desafio da primeira jornada da I Liga portuguesa, marcada para as 18:00 de domingo, no Estádio José Gomes, na Amadora, com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.