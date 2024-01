Moreno quer surpreender o Sporting de Braga

Na antevisão à partida que encerra a ronda, na quarta-feira, Moreno desvalorizou a conquista da Taça da Liga pelos minhotos, reiterando que “é sempre difícil jogar em Braga” pela “qualidade individual” e experiência dos atletas do plantel liderado por Artur Jorge, que tem “soluções fantásticas” e “vale pelo seu todo”.”, vincou.Para ultrapassar as dificuldades, Moreno quer transportar os aspetos positivos da receção ao Rio Ave (0-0) para o confronto de quarta-feira, mas com uma melhor “eficácia ofensiva” frente a um adversário “muito competitivo” e “super motivado”.O técnico defendeu, porém, que o Desportivo de Chaves não está “no momento de olhar para cada jogo a pensar que é muito difícil” mas, sim, de estar convicto da importância “de ir a Braga pontuar, se possível, ganhar”.”, defendeu.Moreno quer, por isso, ver a equipa “com o mesmo registo, com a mesma qualidade”, em especial dos últimos jogos, mas a perceber que “vive de pontos” e a acreditar “que é possível trazer um bom resultado de Braga”.Para esta tarefa,, o que agrada ao treinador.“Há um elogio que tenho de dar ao Guima e ao Langa: acabaram a CAN (Taça das Nações Africanas) e disponibilizaram-se logo no dia a seguir para viajar rápido para Chaves. Isto traduz, claramente, que o grupo está ligado, que os atletas querem ajudar, portanto, são sinais bons que tornam o grupo mais competitivo. Acredito e tenho a certeza que o Desportivo de Chaves vai sair a ganhar”, concluiu.O Desportivo de Chaves visita o Sporting de Braga, na quarta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal de Braga, no encontro que encerra a 19.ª jornada da I Liga, arbitrado por João Gonçalves.