Moreno satisfeito com pré-época do Vitória

A duas semanas do primeiro jogo oficial da temporada 2023/24, frente aos eslovenos do Celje, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, o técnico mostrou-se “confortável e confiante” nas respostas dos seus pupilos, após um estágio decorrido no concelho de Loulé, na semana passada, que serviu para “estreitar relações”, além de trabalhar o sistema tático.”, disse, após o jogo particular com o Fafe, que os vitorianos venceram por 2-0.O timoneiro vitoriano mostrou-se ainda convencido de que Ricardo Mangas pode ganhar tempo na recuperação, graças “à vontade e ao querer” representar o clube vimaranense, quando tem uma cirurgia à coxa esquerda marcada para quinta-feira, após a lesão contraída frente ao Wolverhampton (derrota por 2-1), no domingo, dia de encerramento do estágio.Moreno enalteceu ainda a “exigência grande” dos jogos que encerraram o estágio, frente aos ingleses do Middlesbrough (derrota por 1-0) e aos "wolves" precisamente para evitar “dar conforto” aos seus atletas.Depois do sistema tático 3x4x3 ter sido a norma na temporada anterior, o Vitória de Guimarães apresentou-se em 3x5x2 nos três jogos particulares de 2023/24, com Moreno a explicar que tem de se adaptar aos jogadores de que dispõe no momento, mantendo o princípio de uma linha de cinco defesas nos momentos sem bola.”, vincou.Convencido de que “não é fácil acrescentar qualidade ao plantel”, Moreno reconheceu que o grupo pode sofrer alterações até ao encerramento do mercado de transferências no final de agosto.