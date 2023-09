Morita, Hjulmand e Gonçalo Inácio já integraram treino do Sporting

Os 'leões' continuam a preparar a receção de domingo ao Moreirense, em jogo da quinta jornada da I Liga de futebol, no qual a equipa procura manter a liderança no campeonato, quando segue com os mesmos 10 pontos de FC Porto e Boavista.



A I Liga regressa depois da paragem para compromissos das equipas nacionais, com o Sporting a ter vários jogadores internacionais de fora, entre seleções principais e jovens, e que começam agora a retomar os trabalhos em Alcochete.



Na terça-feira, Rúben Amorim também já tinha contado com Geny Catamo (Moçambique).



O treinador dos 'leões' voltou, ainda assim, a chamar aos trabalhos vários jovens, nomeadamente Diogo Pinto, Guilherme Pires, Pedro Silva, Tiago Ferreira, Chico Lamba, Alexandre Brito, Pedro Bondo e Vando Félix.



O jogo entre Sporting e o promovido Moreirense disputa-se no domingo a partir das 20:30, no Estádio José Alvalade, e antecede a estreia na fase de grupos da Liga Europa, na quinta-feira de 21 de setembro, em casa dos austríacos do Sturm Graz.