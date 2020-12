Morreu o sócio número um do Tondela

“O Clube Desportivo de Tondela vem por este meio expressar o seu profundo pesar pelo falecimento de Álvaro das Neves, de 85 anos, sócio número 1 do nosso clube”, escreve o clube na página oficial, apresentando as suas condolências à família e amigos.



O Tondela nasceu da junção de dois clubes existentes no ano de 1933, conta o clube na sua página da internet, quando “as forças vivas da cidade decidiram fazer da união bandeira e se procedeu à fusão dos dois grandes clubes de então, o Tondela Futebol Club e Operário Atlético Clube”.



“Com poucos anos de vida, colocaram as diferenças de parte e num nobre gesto de cidadania e desportivismo uniram forças, levando à fusão daqueles dois emblemas, para fundar o verdadeiro e grandioso Clube Desportivo de Tondela”, refere o clube.