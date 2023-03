Morreu Pinto de Sousa antigo dirigente da arbitragem

”, lê-se numa nota de pesar publicada no sítio oficial das "panteras", que vão prestar homenagem com a bandeira do clube colocada a meia haste.O FC Porto “recebeu com consternação” a notícia da morte de Pinto de Sousa e deixou “as mais sentidas condolências” ao amigo de infância do presidente dos "dragões", Jorge Nuno Pinto da Costa, “de quem foi colega no Colégio das Caldinhas, em Santo Tirso”.O funeral do líder do órgão arbitral da Federação Portuguesa de Futebol na década de 1980 e no início do século XXI - quando esteve implicado no processo "Apito Dourado", do qual viria a ser absolvido - decorre na sexta-feira, às 15h00, na Igreja do Foco, no Porto.