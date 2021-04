Mumin e Mensah recuperados podem defrontar o Moreirense

Ausente da visita de segunda-feira ao Nacional (derrota por 1-0), por causa de um traumatismo no joelho esquerdo, o defesa-central Abdul Mumin regressou às opções do treinador Bino Maçães e integra a lista de 21 convocados, tendo substituído Jorge Fernandes, de castigo após ter visto o quinto cartão amarelo.



Já o lateral-esquerdo Gideon Mensah recuperou de uma mialgia na coxa esquerda e substituiu na convocatória Hélder Sá, de 18 anos.



A outra novidade entre os escolhidos para o duelo do concelho de Guimarães é Bruno Duarte, avançado que substituiu o norueguês Noah Holm e que volta a ter hipótese de jogar, após nem sequer ter sido chamado nas duas jornadas anteriores.



Os guarda-redes Jhonatan e Nicolas Tié e os médios Mikel Agu, Joseph e Jacob Maddox continuam lesionados e, por isso, fora dos convocados.



O encontro entre Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 38 pontos, e Moreirense, sétimo, com 36, está agendado para as 17h00 desta sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Vítor Ferreira.



Eis a lista de 21 convocados:



- Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Antal Bencze.



- Defesas: Sacko, Zié Ouattara, André Amaro, Abdul Mumin, Suliman, Sílvio e Gideon Mensah.



- Médios: Pepelu, André André, Miguel Luís, Janvier e André Almeida.



- Avançados: Quaresma, Rúben Lameiras, Marcus Edwards, Rochinha, Óscar Estupiñán e Bruno Duarte.