Mundial feminino. Seleção portuguesa alvo de controlo antidoping

A equipa da FIFA controlou 10 jogadoras lusas, por sorteio, numa ação que se iniciou após o almoço das atletas e terminou cerca das 5h00 em Lisboa).O procedimento é habitual em fases finais de grandes competições.A seleção das quinas só tomou conhecimento do controlo antidoping à chegada à unidade hoteleira, depois do treino matinal de hoje, acabando por anular uma visita prevista ao jardim zoológico de Auckland para toda a comitiva.Portugal prossegue a preparação para o Mundial2023 na terça-feira, com um treino previsto para as 23h30 de segunda-feira em Lisboa, estando o horário ainda por confirmar.Portugal tem estreia no Mundial marcada para dentro de seis dias, no domingo, pelas 8h30 em Lisboa, em Dunedin, face aos Países Baixos, as atuais vice-campeãs mundiais, em encontro da primeira jornada do Grupo E.