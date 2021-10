Mundial2022. Benfiquista Lucas Veríssimo nos convocados do Brasil

O defesa central das ‘águias’, de 26 anos, volta a constar nas escolhas principais do ‘escrete’, sendo o único jogador a atuar em Portugal a integrar o lote de 23 convocados.



Lucas Veríssimo estreou-se pelo Brasil em 10 de setembro, diante do Peru, e soma, até ao momento, duas internacionalizações.



No lote elaborado por Tite, destaque para os regressos de Roberto Firmino, do Liverpool, e Philippe Coutinho, de FC Barcelona, e para a ausência de Vinicius Júnior, que esta época tem estado em bom plano no Real Madrid.



Do campeonato brasileiro, apenas o guarda-redes Gabriel Chapecó, do Grémio, foi chamado, enquanto os antigos jogadores do FC Porto Danilo, Alex Sandro, Éder Militão e Casemiro, assim como o ex-‘encarnado’ Ederson e ex-'leão' Raphinha, continuam a merecer a confiança do selecionador.



O Brasil, que lidera a fase de qualificação sul-americana para o Mundial2022, recebe a Colômbia em 11 de novembro, em São Paulo, antes de jogar na Argentina, em San Juan, cinco dias depois.



Os quatro primeiros classificados apuram-se diretamente para o Mundial2022, enquanto o quinto colocado terá de disputar os ‘play-offs’ intercontinentais.