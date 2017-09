Museu do FC Porto festeja quarto aniversário

Mário Aleixo - RTP 28 Set, 2017, 09:02 | Futebol Nacional

Há propostas diversificadas entre as 10h00 e as 18h00.



Os visitantes que adquiram o bilhete Tour FC Porto (Museu + Estádio) beneficiarão de uma visita orientada com figuração histórica, que pretende recordar e homenagear ícones do clube, e que ocorrerão em três horários: 10h30/11h45; 14h30/15h45; 16h30/17h45. Basta munir-se de uma entrada e usufruir do cicerone especial.



Ao longo do dia há ainda mais razões de interesse no Museu FC Porto. Para além das habituais haverá animação, inclusive com a mascote do museu, distribuição de livros (11h30/14h30), a Oficina Artística “Bolo de Dragão” (10h00/13h00; 14h30/18h00) e uma experiência gratuita de Realidade Virtual com óculos VR (10h00/13h00; 14h30/19h00).

Membro afiliado da Organização Mundial do Turismo

O ano de 2017 ficará marcado na história do Museu FC Porto pela entrada na Organização Mundial do Turismo, não só por se ter tornado afiliado de uma das mais importantes organizações de turismo internacional, mas também porque se trata do primeiro Museu de desporto a ser aceite nesta agência das Nações Unidas.



Recorde-se que o acervo que se revelou ao país e ao mundo em 2013, no dia dos 120 anos do FC Porto, acabaria por consolidar o papel social e cultural do Museu FC Porto na identidade da cidade. Em 2015 foi distinguido com o Prémio APOM, no momento em que começa a liderar o "ranking" de avaliação positiva de museus no TripAvisor (Porto e Norte de Portugal), que também posiciona o Museu no top 10 de atrações na cidade do Porto.



Pelo caminho desenvolveu parcerias, diversificou públicos, com um peso de 40% de visitantes estrangeiros (2016), concebeu e pôs de pé produções culturais, próprias e em parceria, nas artes plásticas, no teatro, na música e na retrospetiva histórica de factos e feitos, de relevante interesse para a cidade e para o país.