Mustafa Kizza rescinde contrato com o Arouca

", anunciou o clube, em publicação nas redes sociais.A recente contratação de Weverson aos brasileiros do Red Bull Bragantino terá tirado espaço ao ugandês, num plantel que conta também com Quaresma, opção habitual de Armando Evangelista para o lado esquerdo da defesa.Kizza, que conta com 16 internacionalizações e quatro golos pela seleção do Uganda no currículo, não disputou qualquer partida desde a chegada ao Arouca, no início da temporada, depois de um período ao serviço do CF Montreal (Canadá).A dispensa do jogador de 23 anos é mais um passo no processo de restruturação do plantel, que, nos últimos dias, viu também a saída do guarda-redes Zubas e a chegada de Weverson e do ex-estorilista Thiago Rodrigues, com o clube a apostar no mercado de inverno para realizar uma boa segunda parte de temporada.A equipa arouquense prepara, neste momento, a deslocação ao terreno do Moreirense, em 22 de dezembro, para os "quartos" da Taça da Liga, enquanto ocupa o oitavo lugar da I Liga, numa altura em que estão 13 jornadas disputadas.