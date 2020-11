Nacional apurado para a 4.ª eliminatória da Taça

O colombiano Brayan Riascos, com dois golos nos 30 minutos suplementares, foi a grande figura da partida.Os insulares começaram melhor, adiantando-se no marcador por intermédio de Alhassan, aos 28 minutos, surgindo ao segundo poste a cabecear para o fundo da baliza, após canto batido da esquerda.O Casa Pia reagiu e viria a chegar ao empate aos 79 minutos, por Godwin, após assistência de Vítor Gonçalves, antigo jogador do Nacional, clube que representou nas últimas quatro temporadas. Foi ele próprio a adiantar os "gansos" no prolongamento, surgindo na área também a cabecear após canto batido da esquerda.

Porém, o Nacional veio novamente para cima e Riascos resolveu. Primeiro rematando após bom trabalho dentro da área, depois fazendo de cabeça o 3-2 final.