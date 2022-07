Nacional com novo patrocinador

No Estádio da Madeira, na passada terça-feira, foi celebrado o contrato de Main Sponsor – patrocinador principal – entre a Solverde.pt e o Nacional da Madeira.





Esta parceria com a empresa sediada em Espinho é agora reforçada para mais três temporadas, depois de nos últimos três anos a Solverde.pt ter sido betting sponsor do Nacional.



Após o estágio em Penafiel, o Nacional treinado por Filipe Cândido, começa a sua jornada de regresso à principal liga portuguesa, equipada com a marca Solverde.pt.



“O Nacional da Madeira é um clube histórico, não só da região, como de todo o país. É com muita satisfação que podemos finalmente anunciar o reforço desta parceria. Acreditamos que, esta época, o Nacional vai mostrar daquilo que é capaz no futebol português”, resume Manuel Violas, Administrador do Grupo Solverde.