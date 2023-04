Nacional conquista ponto importante em casa do FC Porto B

Pipe Gomez adiantou os madeirenses, aos 61 minutos, mas Gonçalo Borges, aos 73, igualou para os ‘dragões’, que são sétimos na II Liga, com 42 pontos, os mesmos do sexto classificado Feirense. Já o Nacional é 15.º, um lugar acima da zona de despromoção, da qual dista três pontos, ao somar 30.



O equilíbrio pautou todo o encontro e as oportunidades de perigo foram bastante divididas.



O Nacional teve a primeira oportunidade de perigo ainda aos 12 minutos, altura em que Luís Esteves deixou a bola para Carlos Daniel que rematou, já dentro da área do FC Porto B, ligeiramente por cima da baliza.



Os 'dragões', que estavam sem marcar há dois jogos consecutivos, conseguiam criar situações de perigo, ainda assim, continuavam a pecar na finalização.



No segundo tempo, e após uma entrada forte, a equipa do Nacional colocou-se na frente com um golo de Pipe Gómez, que tinha acabado de entrar.



Entretanto, António Folha refrescou a equipa e a reação ao golo acabou mesmo por acontecer, aos 73 minutos, por intermédio de Gonçalo Borges.



Depois disso, manteve-se o equilíbrio com as duas equipas a não conseguirem fazer mais do que gerir o empate.



Jogo disputado no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia



FC Porto B – Nacional, 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Pipe Gómez, 61 minutos.



1-1, Gonçalo Borges, 73.



Equipas:



- FC Porto B: Francisco Meixedo, Rodrigo Pinheiro (João Mendes, 70), Zé Pedro, João Marcelo, Nilton Varela (Martim Fernandes, 70), Bruno Costa, Rodrigo Fernandes, Abraham Marcus (Rui Monteiro, 70), Bernardo Folha (Luan Brito, 79), Gonçalo Borges (Sam a Kone, 84) e Wendel Silva.



(Suplentes: Roko Runje, Martim Fernandes, Romain Correia, João Mendes, Samba Koné, Vasco Sousa, Sidnei Tavares, Rui Monteiro e Luan Brito).



Treinador: António Folha.



- Nacional: Lucas França, Clayton Sampaio, Rafael Vieira, André Sousa (João Aurélio, 90+1), Witi (José Gomes, 90), Carlos Daniel (Pipe Gómez, 60), Luís Esteves (Rúben Ramos, 72), Paulo Vitor, Vladan Danilovic, Zé Manuel (Jota, 60) e Dudu.



(Suplentes: Rui Encarnação, João Aurélio, José Gomes, Sérgio Marakis, Rúben Ramos, Jota, Bruno Gomes e Pipe Gómez).



Treinador: Filipe Cândido.



Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Witi (56), Carlos Daniel (59), Pipe Gómez (67), Rui Monteiro (71), Rúben Ramos (74), Jota (87), João Aurélio (90+2).



Assistência: cerca de 800 espetadores.