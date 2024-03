Nacional consolida terceiro lugar

No Estádio Carlos Osório, o avançado Gustavo Silva marcou o golo da vitória do Nacional, aos 81 minutos, que vai manter o terceiro lugar isolado da II Liga, com 47 pontos, aguardando agora pelos resultados dos adversários na luta pela subida, enquanto a Oliveirense é 15.ª, à condição, com 23 pontos.



O Nacional foi dominante na primeira parte e aos sete minutos deu o primeiro sinal de perigo, com um cabeceamento de Dudu à entrada da pequena área, que testou os reflexos do guarda-redes Nuno Macedo.



A equipa insular esteve novamente perto do golo aos 19 minutos quando José Gomes surgiu nas costas da defesa da Oliveirense, executando um remate cruzado com a bola a sair junto ao poste.



A Oliveirense respondeu por intermédio de Schurrle, que com um remate forte e colocado obrigou Lucas França a uma boa defesa (24).



Antes do intervalo, Gustavo Silva quase inaugurava o marcador após uma iniciativa individual, mas o remate do avançado do Nacional embateu na barra, aos 38 minutos.



A Oliveirense equilibrou o jogo na segunda parte e Balla Sangaré quase deu vantagem à equipa de Ricardo Chéu com um remate à entrada da área, obrigando Lucas França a uma defesa apertada, aos 76 minutos.



Na resposta, Chuchu Ramirez surgiu em boa posição para inaugurar o marcador, mas o avançado do Nacional cabeceou por cima da baliza da Oliveirense, quando tinha apenas o guarda-redes pela frente (79).



Pouco depois, o Nacional chegou à vitória com um golo de Gustavo Silva, que ao segundo poste desviou a bola para o fundo da baliza após um cruzamento de Carlos Daniel na esquerda do ataque da equipa insular, aos 81 minutos.







Jogo no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis



Oliveirense-Nacional: 0-1



Ao intervalo: 0-0







Marcador:



0-1, Gustavo Silva, aos 81 minutos.







Equipas:



- Oliveirense: Nuno Macedo, Zé Pedro (Carter, 59), Guilherme, John Kelechi, Vasco Gadelho (João Paulo Queiróz, 86), Zé Leite, Filipe Alves, Schürrle, Michel Lima, Jaiminho (André Santos, 59) e Balla Sangaré (Duarte Duarte, 82).



(Suplentes: Arthur, Iago, Lomboto, André Santos, Duarte Duarte, Kohtaro, Lamine, João Paulo Queiróz e Carter).



Treinador: Ricardo Chéu.







- Nacional: Lucas França, João Aurélio, Jordi Pola, Ulisses, José Gomes (André Martins Sousa, 78), Luís Esteves, André Sousa, Gustavo Silva, Carlos Daniel (Sérgio Marakis, 84), Witi (Macedo, 79) e Dudu (Chuchu Ramirez, 65).



(Suplentes: Rui Encarnação, Shatri, Diga, Francisco Gonçalves, André Martins Sousa, Sérgio Marakis, Jota, Chuchu Ramírez e Macedo)



Treinador: Tiago Margarido.







Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Vasco Gadelho (45+1), Nuno Macedo (63), André Santos (65), Macedo (86) e Zé Leite (90+3).



Assistência: cerca de 700 espetadores.