Nacional e Sporting adiado para as 18h00 desta sexta-feira

De acordo com a Liga de clubes, "a partida foi reagendada para sexta-feira (hoje), às 18h00".



Fonte do Nacional revelou que os dois clubes chegaram a acordo para adiar o jogo, tendo em conta previsão meteorológica que prevê melhorias a partir do início da tarde desta sexta-feira.



O vento forte, acompanhado por chuva, obrigou a um adiamento do início da partida. As condições meteorológicas não melhoraram durante os 30 minutos de espera regulamentares, acabando o encontro por ser adiado.



Para ver se havia condições para disputar o jogo, o árbitro Manuel Mota colocou a bola no relvado, mas o vento impedia que esta ficasse parada, obrigando ao adiamento do encontro.



Devido à depressão Filomena, a costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estiveram sob aviso vermelho até às 3h00 desta madrugada.