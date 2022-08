Nacional estreia-se a vencer na II Liga frente ao Torreense

O Nacional adiantou-se no marcador através de uma grande penalidade convertida por Danilovic (14), e já na segunda parte Macedo (51) fez o 2-0 final.



Com este triunfo na casa emprestada do Torreense, a equipa de Filipe Cândido somou os primeiros pontos na II Liga, depois de ter sido derrotada pelo Tondela na primeira jornada. Já o Torreense averbou a segunda derrota na prova e não tem ainda qualquer ponto conquistado.



Mesmo a jogar em casa emprestada, muito apoiado pelos adeptos que viajaram de Torres Vedras, o Torreense entrou melhor na partida e passou os primeiros 10 minutos do encontro instalado no meio-campo do Nacional.



No entanto, com o passar dos minutos, a intensidade da equipa de Nuno Manta Santos foi baixando e o Nacional começou a criar perigo, com a melhor oportunidade a surgir num remate de fora da área de Luís Esteves, que rasou a trave.



Aos 23 minutos o Nacional chegou à vantagem numa grande penalidade convertida por Danilovic. Num lance dividido, Pedro Machado foi pouco prudente e tocou Macedo depois do avançado se ter adiantado numa disputa de bola.



Em desvantagem no marcador, o Torreense, vencedor da Liga 3 na última época, voltou a instalar-se junto da baliza insular e sucederam-se os lances em que podia ter empatado. Aos 30 minutos, Rui Silva colocou a bola no ângulo, mas Daniel, com a defesa da tarde, desviou para canto.



Até ao intervalo, Mateus e Sambu podiam também ter faturado, mas os dois avançados não conseguiram materializar em golo as boas jogadas de ataque organizado que o Torreense mostrou em Mafra.



A segunda parte abriu com mais uma grande oportunidade do Torreense, a melhor de todo o jogo até então: na sequência de um lance disputado no meio-campo, Mateus ficou com a bola, assistiu Rui Silva na entrada da área, mas o remate acabou desviado pelo defesa do Nacional e passou a centímetros do poste de Daniel.



O Nacional parecia encostado às cordas, mas uma vez mais cumpriu-se a máxima de “quem não marca sofre”. Após desperdiçar várias oportunidades para empatar, o Torreense foi apanhado em contrapé e o Nacional, num contra-ataque bem desenhado, colocou Macedo cara a cara com Vagner e o avançado faturou o 2-0, aos 51 minutos.



Aos 60’, Sambu voltou a desperdiçar uma grande ocasião para a equipa da casa, mas pouco depois isolou Mateus e o angolano acabou derrubado na área madeirense. Na conversão da grande penalidade, João Oliveira confirmou a tarde desinspirada do conjunto de Torres Vedras na finalização, denunciou o remate e Daniel defendeu, mantendo inviolada a baliza insular.



Abalado por tanto desperdício, e apesar de continuar a lutar por reentrar na luta pelo resultado, o Torreense foi perdendo discernimento e deixou de encontrar com tanta eficácia os caminhos para a baliza do Nacional.



Os madeirenses, que concretizaram todos os lances de golo de que dispuseram, foram controlando o jogo e confirmaram a primeira vitória na II Liga.







Jogo no Estádio Municipal de Mafra.







Torreense – Nacional, 0-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Danilovic, 14 minutos (grande penalidade).



0-2, Macedo, 51.







Equipas:



- Torreense: Vagner, Rui Silva (Nuno Campos, 85), Pedro Machado (João Cardoso, 46), Keffel, Simão Rocha, João Lameira, Guilherme Morais, Diego Raposo (Picas, 88), Sambu (Frédéric Maciel, 70), Mateus (João Vieira, 70) e Oliveira.



(Suplentes: Léo, Nuno Campos, Frédéric Maciel, João Vieira, João Cardoso, Reko, Duarte Carvalho, João Paulo e Picas).



Treinador: Nuno Manta Santos.







- Nacional: Daniel, João Aurélio, Clayton, Rafael Vieira, José Gomes (André Sousa, 46), Jota (Sérgio Marakis, 71), Danilovic, Luís Esteves (Francisco Gonçalves, 85), Macedo (Martim, 71), Carlos Daniel e Calero (Bruno Gomes, 55).



(Suplentes: Encarnação, Paulo Vitor, Bruno Gomes, Sérgio Marakis, Graça, Martim, Francisco Gonçalves, André Sousa e Dudu).



Treinador: Filipe Cândido.







Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sambu (10), Keffel (31), Calero (37), Daniel (57), Clayton (63) e João Aurélio (67).







Assistência: Cerca de 600 espetadores.