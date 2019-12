Nacional impõe-se ao Estoril e salta provisoriamente para o topo da II Liga

Numa partida que marcou o regresso do treinador Luís Freire à Amoreira, agora ao comando do conjunto madeirense, foi o Estoril que começou melhor o encontro. Mais agressiva e audaz, a formação orientada por Tiago Fernandes tinha, porém, dificuldades para traduzir o domínio em oportunidades. Sempre tranquilo e pragmático, o Nacional soube adaptar-se e respondeu com eficácia, ao inaugurar o marcador aos 23, num belo remate em arco de Riascos.



A perder em casa contra outro rival na corrida pela promoção à primeira divisão, o Estoril acusou o golo sofrido e caiu de rendimento. Em sentido inverso, os madeirenses mostravam-se cada vez mais confortáveis e sólidos, gerindo o ritmo do jogo com sobriedade e segurança, consentindo apenas um remate perigoso a Simão, que levou a bola às malhas laterais da baliza e quase fez saltar os adeptos ‘estorilistas’.



Com o 0-1 ao intervalo, perspetivava-se uma reação forte do Estoril, e os ‘canarinhos’ subiram as linhas e instalaram-se no meio-campo ofensivo, mas, à medida que a supremacia era mais evidente, começavam também a faltar espaços para criar oportunidades, à exceção de um remate de longe de Daniel Bragança, que levou a bola à trave (56).



Foi já aos 68 que o Estoril alcançou finalmente o ansiado golo, numa finalização de Juninho, que beneficiou de alguma passividade do Nacional. O empate não deixava de ser um resultado mais positivo para os madeirenses do que para os ‘estorilistas', que precisavam de vencer para se aproximarem do topo.



No entanto, foi o Nacional a ser mais feliz, ao assinar o 2-1 num belo remate de Rochez à entrada da área já aos 88 minutos, não deixando tempo para nova reação.



Com este triunfo, o Nacional subiu provisoriamente ao primeiro lugar da II Liga, com 31 pontos, e fica à espera do resultado do anterior líder Farense, que recebe no domingo o Feirense. Já o Estoril mantém o quarto lugar, com 22 pontos, e pode vir a ser ultrapassado por Leixões e Covilhã nesta ronda.