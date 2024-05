Nacional recebido em festa no Funchal

A festa começou cedo, com a vitória do Nacional em Tondela, por 3-2, e só acabou na noite deste domingo, com cerca de meio milhar de nacionalistas a "engolirem" jogadores, treinador, "staff" e dirigentes na chegada à Madeira.Ainda não eram 22h00 e já os primeiros adeptos faziam notar a sua presença no Aeroporto da Madeira, sobretudo por via de buzinas e cornetas a acompanhar a letra mais ouvida da noite, de que o Nacional vai "para a primeira".O voo com a comitiva alvinegra, oriundo do Porto, chegou meia hora depois das 22h45 previstas, sendo que apenas por volta das 23h35 é que, por fim, todos puderam finalmente tocar e abraçar os seus ídolos.A liderar a comitiva, o presidente Rui Alves disse que "acredita sempre" nos sucessos do Nacional e que ainda equaciona recandidatar-se a um novo mandato na presidência do clube, mas apenas se "houver um posicionamento diferente em relação ao que está a ser feito", numa clara alusão ao Governo Regional da Madeira.Por sua vez, Tiago Margarido, o treinador que guiou o Nacional até ao escalão maior do futebol em Portugal, lembrou que, antes mesmo da época começar, "ninguém acreditava" que a equipa pudesse subir de divisão.", disse o jovem treinador, de 35 anos, com o mesmo tom sincero que sempre mostrou ao longo de toda a temporada, para depois concluir a dizer que gosta muito “da Madeira e dos madeirenses", quando questionado sobre a sua continuidade no clube.





Os adeptos...



À espera dos jogadores, a jovem Sara Violante, de 20 anos, destacou Carlos Daniel, que considera estar "cada vez mais a superar" as expectativas, mas aponta já à próxima época, na qual manifesta o desejo de "vencer os ‘grandes’" do futebol português.



Mais contido, Bruno Pontes, de 14 anos, não esqueceu o mau arranque, com duas derrotas nas duas primeiras jornadas, e espera que o clube "vá buscar alguns reforços" para construir uma "equipa equilibrada e consistente".



O Nacional assegurou no domingo o regresso à I Liga, três anos depois da última presença, na época 2020/21, após vencer o Tondela, por 3-2, que se conjugou com o empate 0-0 do AVS em casa do Leixões.



Os madeirenses ocupam o segundo lugar da II Liga, agora 68 pontos, ao passo que o conjunto orientado por Jorge Costa, que está na terceira posição, soma 64 pontos, quando apenas falta disputar uma jornada.