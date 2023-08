Nacional soma a primeira vitória na II Liga diante do Leixões

O encontro que encerrou a terceira jornada do segundo escalão ficou marcado pela superioridade dos madeirenses, que terminaram o primeiro tempo a vencer por 2-0, vantagem alcançada nos primeiros 13 minutos, com golos de Chucho Ramírez e Gustavo Silva.



Na etapa complementar os visitantes ficaram reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Zag (69), tendo o Nacional aumentado a vantagem no minuto seguinte, por Rúben Macedo, com o marcador a encerrar, aos 78, após o remate de Paulité sofrer um desvio em Ulisses e seguir para o fundo das redes da baliza defendida por Lucas França.



O Nacional entrou em campo na procura da primeira vitória na II Liga, apresentando quatro alterações em relação à equipa que saiu derrotada na visita ao Torreense, por 3-0, na última ronda, com o regresso de João Aurélio e André Martins Sousa, após cumprida a suspensão e, ainda, de Francisco Gonçalves e Danilovic.



O Leixões, que somou o primeiro ponto no campeonato na receção ao Santa Clara (0-0), na ronda anterior, apresentou-se no Funchal com três novidades no 'onze', com Zag, Bright e Avto a render Wakaso, Rafa e Moshood.



Os madeirenses tiveram uma entrada triunfal na partida chegando ao primeiro golo ainda não estavam contabilizados 10 minutos, com um excelente passe em desmarcação de Carlos Daniel, para Chucho Ramírez surgir nas costas da defesa contrária e lograr o primeiro tento.



Os adeptos ‘alvinegros’ ainda não se tinham recomposto do primeiro golo e acabaram ‘brindados’ com o segundo cinco minutos depois, quando Gustavo Silva aproveitou um erro defensivo da melhor maneira, ao intercetar o passe de João Amorim e concluir para o 2-0.



O resultado confortável levou os insulares a baixar as linhas, permitindo ao Leixões duas investidas, ambas com os mesmos protagonistas, com Ricardo Valente a perder nos duelos com o guardião Lucas França.



Na etapa complementar, a formação de Matosinhos acabou reduzida a 10 elementos e a reação dos madeirenses foi imediata, tendo Rúben Macedo dilatado a vantagem no minuto seguinte.



O Leixões ainda reduziu a desvantagem ao minuto 78, na sequência de um canto: Paulité rematou junto ao segundo poste e o desvio em Ulisses acabou por trair Lucas França, originando o primeiro golo da formação visitante em cinco jogos oficiais na presente temporada (três na II Liga e dois na Taça da Liga).



Com os primeiros três pontos somados o Nacional abandona o 18.º e último posto, posição agora ocupada pelo Leixões, com um ponto somado, tendo os madeirenses ascendido à 12.ª posição.