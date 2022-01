Nacional vence Feirense num jogo com um grande golo

No Estádio da Madeira, no Funchal, num jogo de grande intensidade e emoção, entre dois candidatos à subida à I Liga, levou a melhor o Nacional com um golo em cada parte, por Vítor Gonçalves aos quatro minutos e num golo espetacular de Rui Correia, aos 72, com o Feirense a lograr ainda reduzir, aos 83, por Stivan Petkov.





Numa primeira parte muito equilibrada, dividida e com qualidade, foi o Nacional a equipa mais eficaz, quando logo aos quatro minutos Vítor Gonçalves, de cabeça, correspondeu da melhor forma a um livre cobrado por Marco Matias.





O Feirense reagiu de pronto e no minuto seguinte, Samuel Teles disparou forte, mas ligeiramente por alto.





Apesar da intensidade do jogo e com a bola andar muitas vezes junto às áreas, as oportunidades flagrantes junto das balizas foram praticamente inexistentes, com os sistemas defensivos a imporem-se.





Ao intervalo, Rui Ferreira procurou transmitir à sua equipa um cariz mais ofensivo, retirando um médio de equilíbrios, Manu, e lançando um avançado, Stivan Petkov.





Mas foi o Nacional a primeira equipa a criar perigo, num perigoso remate de Vítor Gonçalves aos 53 minutos. Cinco minutos volvidos, André Rodrigues, aproveitando alguma indecisão no setor mais recuado do Nacional, obrigou António Filipe a uma difícil intervenção.





Contudo, com o passar dos minutos e com mais alterações, o Feirense foi ganhando ascendente. Aos 65 minutos, Latyr numa iniciativa individual rematou junto à barra e aos 67 minutos, um livre de Kerwin Vargas fez a bola sair junto ao poste.





Até que aos 72 minutos, Rui Correia marcou um golo soberbo, na marcação de um livre, ainda dentro do seu meio-campo e aproveitando o adiantamento de Rúben Brígido fez a bola sobrevoar tudo e todos e ampliou a vantagem.





Este momento ajudou a desbloquear um jogo que se estava a complicar muito para o conjunto madeirense face ao crescimento que o Feirense estava a ter no jogo.





O golo de Stivan Petkov ainda deu esperança ao Feirense, que poderia mesmo ter atingido outros contornos, num cabeceamento de Latyr aos 88 minutos, num jogo que se manteve vivo até ao apito final.